Еще два пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае

Еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирус, скончались в Алтайском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
В общей сложности с начала эпидемии в Алтайском крае скончались 119 человек, у которых выявили коронавирус. COVID-19 стал причиной смерти в 51 случае, 65 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Ранее стало известно, что произошла вспышка инфекции в змеиногорском общежитии, в котором проживают бойцы алтайского студотряда. Они прибыли для участия в сборе ягод, однако несколько человек заболели предположительно ОРВИ, один из студентов скончался. Ему было 18 лет. Жильцов общежития изолировали. 11 из них положили в Змеиногорскую ЦРБ. У них взяли анализы на коронавирус. Позже стало известно, что у умершего студента подтвердился COVID-19.
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