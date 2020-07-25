В Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у девяти жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Кош-Агачского района, из них – трое детей; у двух жителей Турочакского района и жителя Майминского района. 11 из 19 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.
Также зафиксирован еще один летальный случай: скончалась 42-летняя жительница Кош-Агачского района. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 1438 человек, а выздоровели и выписаны из медучреждений 945 человек.
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