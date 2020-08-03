В Барнауле прошли масочные рейды

Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в магазинах и заведениях общепита прошел в Барнауле в минувшие выходные.
Как сообщает пресс-центр, с 31 июля по 2 августа в Железнодорожном районе города специалисты проверили объекты на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, а также на улице Молодежной. В целом участники рейда посетили 103 объекта, в 13 из которых выявили нарушения, связанные с несоблюдением мер безопасности в условиях пандемии. Все недочеты устранили на месте.
Всего с момента внесения изменений в указ губернатора (10 июля 2020 года) работники администрации Железнодорожного района провели 45 рейдов и составили девять протоколов.
Комментарии
"Поздравляющих" с днём ВДВ наказали за безмасочность?
А вчера губер и шишки лазили, куча фоток и видео. губера привлекли? почему писали про штрафы простыым людям а "Власть" открывшая пасть на наши доходы - ходит спокойненько.
Или они уже с прививками?
а если переболел? маску всё равно носить??
Вот и цырк подъехал, и сколько протоколов вчера составили на десантуру? Илм торгашей кошмарить проще, позорники, а пресслужба идиоты за такие отчеты
а если переболел? маску всё равно носить??
Маску надо носить не для своего здоровья или окружающих, а для губернатора.
Когда бухгалтера-овшорного подтяните за неисполнение своей же бредятины
Тогда и над населением глумитесь
3.08.2020 13:38
- гость -
а если переболел? маску всё равно носить??
Маску надо носить не для своего здоровья или окружающих, а для губернатора.
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Хватит глупости писать.