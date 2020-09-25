В Республике Алтай скончались два пациента с коронавирусом

В Республике Алтай умерли еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. Как сообщает региональный оперштаб, пациентам было 55 и 74 года. Всего в регионе зарегистрировали 19 смертей пациентов с COVID-19, 16 из них скончались от коронавируса.

При этом число заболевших COVID-19 в Горном Алтае за прошедшие сутки выросло на 65 – до 3242 человек.

Диагноз подтвердился у 22 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у 13 жителей Майминского района; у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 10 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Шебалинского района; у двух детей в Турочакском районе; у одного жителя Усть-Коксинского района.

Выздоровели 2434 пациента, в том числе 16 за последние сутки.