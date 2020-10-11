Стало известно, как проходит осенний призыв в Алтайском крае в условиях пандемии

Осенняя призывная кампания в Алтайском крае продолжается с соблюдением всех противоэпидемических мер предосторожности.

Как сообщают "Вести Алтай", в первую очередь призывник проходит барьерный контроль, где у него замеряют температуру и проверяют наличие симптомов COVID-19. Затем медики делают тест на коронавирус. После сдачи анализов призывника отправляют на краевой сборный пункт, где он проходит традиционное медицинское обследование.

По словам военного комиссара региона Марата Усманова, в ходе призыва из Алтайского края в армию не отправили ни одного зараженного коронавирусом новобранца. При этом всего во время проверок признаки COVID-19 выявили у 15 парней, уточнил полковник.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. До конца года из Алтайского края в вооруженные силы отправят 2500 новобранцев, а со всей страны – 128 тысяч человек.