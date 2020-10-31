Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае

В Горном Алтае за минувшие сутки коронавирус выявили у 196 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заразились 7645 пациентов.

Диагноз подтвердился у 106 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 10 детей; у 23 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 18 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у 15 жителей Турочакского района; у 12 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Чемальского района; у трёх жителей Чойского района.

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали три летальных случая. Всего в регионе умерло 49 пациентов, в том числе 44 – от коронавируса.

Выздоровел 5221 человек, из них 136 – за сутки.