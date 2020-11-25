91 новый случай COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки в Горном Алтае выявили 91 новый случай коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. За все время в регионе зарегистрировали 10 766 заболевших COVID-19.

Диагноз подтвердился у 36 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 17 жителей Майминского района; у 17 жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у 11 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Турочакского района; у двух жителей Онгудайского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Чемальского района.

Скончались за сутки еще двое пациентов с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировали 97 летальных случаев.

Выздоровели за все время на Алтае 8547 человек, в том числе 62 – за минувшие сутки.