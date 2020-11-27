Власти объявили о сборе денег на лекарства для ковидного госпиталя в Алтайском крае

На сайте администрации Локтевского района Алтайского края появилось объявление о сборе средств на медоборудование для местного ковидного госпиталя.

Как пишет "Комсомольская правда", согласно сообщению, учреждение нуждается в газообразном кислороде, лекарствах, средствах защиты и продуктах питания. Само объявление через некоторое время удалили, но оно сохранилось в кэше поисковиков.

Тем временем региональный Минздрав заявил, что в госпитале есть все необходимое для лечения пациентов. По словам главврача Анастасии Пратчиковой, в учреждении регулярно закупают лекарства, а в случае перебоев с поставками препараты могут передать из других больниц.

"Инициатива, которую проявили депутаты нашего района по сбору средств, понятна, все видят, насколько сложно приходится медицинским работникам в этот период, таким образом они проявили сопричастность к общему делу", – сказала Пратчикова.

При этом главврач подчеркнула, что жителям района стоит понимать: в ковидном госпитале есть все необходимое для оказания медицинской помощи.