Четыре пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 23 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 13 жителей Усть-Канского района; у 12 жителей Майминского района, в том числе у пяти детей; у девяти жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у девяти жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Онгудайского района; у пяти жителей Турочакского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Чойского района.

Таким образом с начала пандемии в регионе заразились 13026 человек.

"За сутки скончались 79-летний житель Горно-Алтайска, 71-летний житель Горно-Алтайска и 73-летняя жительница Алтайского края. У них диагностированы коронавирусная инфекция и пневмония, в одном из случаев – другие формы сопутствующих заболеваний. Кроме того, в конце ноября ушёл из жизни 85-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вирусной пневмонии и других форм сопутствующих заболеваний". — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Республике Алтай умерли 142 человека. Выздоровели 12361 (54 за прошедшие сутки).