79 зараженных коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у 12 жителей Горно-Алтайска; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Турочакского района; у семи жителей Усть-Коксинского района; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Усть-Канского района; у четырёх жителей Кош-Агачского района; у четырёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка.

Таким образом, с начала пандемии в регионе насчитывают 13 901 заболевшего. Выздоровели 13 108 пациентов.