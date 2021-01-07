56 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

В Республике Алтай лабораторно подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска; у 10 жителей Улаганского района; у девяти жителей Чойского района; у семи жителей Усть-Канского района; у шести жителей Кош-Агачского района; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Шебалинского района.

Таким образом, за все время в Горном Алтае зарегистрирован 14 181 случай заболевания. Выздоровели 13 386 пациентов, из которых 50 – за последние сутки.

Напомним, что 4 января трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались в Республике Алтай. За весь период в регионе зарегистрировано 158 летальных случаев у пациентов с коронавирусом.