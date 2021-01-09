Еще 199 человек заразились коронавирусом на Алтае. 14 пациентов скончались за сутки

199 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки . Выздоровели – 223 человека. От опасного вируса умерли 14 человек. Как сообщает оперштаб Алтайского края, общее число заболевших достигло 34 764 человек, в том числе 2286 детей.

Новые случаи заражения в основном зафиксированы в Барнауле (55 случаев), в Бийске (14) и Рубцовске (16).

По состоянию на утро 9 января 1699 пациентов находятся на лечении в стационарах с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Еще 1103 пациента госпитализированы с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находится 351 человек. 104 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на Алтае развернута 4051 койка, к кислороду подключены 2311, с ИВЛ – 439. Резервных (незанятых пациентами) коек на данный момент осталось 1247.

За последние сутки с учетом повторных исследований провели 3634 тестирования. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 978 тысяч человек.