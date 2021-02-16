Зараженных "британским" штаммом коронавируса нашли в десяти странах

Новый штамм коронавируса под названием B1525, который выявили в Великобритании, обнаружили еще в девяти странах. Об этом пишет РИА Новости.

В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании – 35, в Нигерии – 12. В США и Франции – семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Издание Guardian отмечает, что новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". Одна из них делает вирус более устойчивым к антителам.

Ранее ученые из Швеции и Индии назвали причину, по которой "британский" штамм коронавируса быстрее заражает людей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале bioRxiv, эта разновидность инфекции быстрее связывается с рецептором человеческой клетки hACE-2 благодаря мутации в белке.