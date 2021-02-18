Более 42 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2212.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 155 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 104 человек. Выздоровели 37 685 человек (+152 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 43, Бийск – 12, Рубцовск – 9, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Ключевский, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 362 пациента, из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 860 коек.