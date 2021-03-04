23 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили 23 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе теперь составляет 16 299 человек, сообщили в оперштабе республики.

COVID-19 подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у трех жителей Усть-Коксинского района, у трех жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Шебалинского района и у одного жителя Усть-Канского района.

Выздоровели за последние сутки 29 пациентов. Всего ковидом на Алтае переболели 16 013 человек.

Зарегистрировано еще два случая смерти пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе скончались 196 зараженных.