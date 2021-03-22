Первая в Алтайском крае ковидная пациентка рассказала про расследование дела о травле

Первой ковидной пациенткой в Алтайском крае стала 39-летняя жительница Барнаула Катерина, вернувшаяся из Доминиканской Республики. У неё выявили инфекцию 29 марта 2020 года. После этого на неё обрушилась волна хейта, а её личные данные слили в Сеть. Год спустя женщина рассказала, как идёт расследование по этому делу, а также поведала о том, как поживает сама.

Так, в одной из медицинских справок отмечалось, что заразившаяся на тот момент "доминиканка" якобы отказывалась от госпитализации. Кроме того, присылали ей и "грязные сплетни" о том, что у её мужа есть беременная любовница, которую он заразил, и она лежала в той же больнице.

"При этом в госпитале действительно лежала женщина, родившая сына. Эта многодетная мама находилась там со своим мужем", – рассказала первая пациентка в разговоре с "Комсомольской правдой".

Досталось тогда и сыну горожанки, которого обвиняли в том, что он якобы ходит по улицам и всех заражает. Однако парень, по её словам, тогда служил в армии, и подхватить вирус от родителей никак не мог.

"Доминиканка" отметила, что причину той утечки до сих пор выясняют следователи, однако виновных так и не нашли, да и вряд ли найдут. Женщине даже предлагали забрать заявление, но она отказалась.

Катерина также рассказала, что поначалу её захлестнула обида "от всей этой лжи". Особенно ей было обидно из-за того, что она сама напросилась сдать тест на ковид. Однако позже женщина смирилась с происходящим.

"А потом подумала: близкие и друзья нашу семью поддержали и не верят во все эти грязные байки, и это главное. Остальное меня не волнует, пусть пишут что хотят", – поделилась горожанка.

С тех пор у Катерины переболели пневмонией мама и две тёти, одна из которых скончалась. Сама же женщина после ковида не болела простудой, однако вакцинироваться ни она, ни супруг не собираются.