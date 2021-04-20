Ещё четыре человека заразились коронавирусом в Республике Алтай

В Горном Алтае за минувшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в регионе насчитали 16 773 заболевших, сообщает республиканский оперштаб.

Зарегистрировали ещё три летальных исхода. В марте умерли 64-летний житель Горно-Алтайска, 83-летняя жительница Кош-Агачского района и 73-летний житель Алтайского края. В общей сложности в республике зафиксировали 248 смертей, в том числе 221 – от COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровели пять пациентов. По данным на 20 апреля, за весь период в регионе ковидом переболели 16 470 человек.