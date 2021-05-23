Ещё 12 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

За последние сутки в Горном Алтае выявили 12 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб республики.

Диагноз подтвердился у пяти жителей Майминского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Горно-Алтайска, у жителя Усть-Канского района и у жителя Шебалинского района.

Таким образом, общее число заражений в регионе выросло до 16 961. Из этого количества выздоровели 16 590 пациентов, в том числе трое – за минувшие сутки.

Ранее в регионе скончались 276 человек с коронавирусом. 237 из них умерли непосредственно от COVID-19.