10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3188, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 60 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 343. Выздоровели 46 298 человек (+86 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 26, Суетский район – 5, Яровое – 4, Заринск, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 3 заболевших, Петропавловский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Бийск, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 146 пациентов, из них 53 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 292 койки.