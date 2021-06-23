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"Жить будем": как кинотеатры Алтая отреагировали на новые ограничительные меры Томенко

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Согласно указу губернатора, заполняемость залов снижена до 50% от их вместимости
Фото: vmo24.ru

Фото: vmo24.ru

Новые ограничительные меры в Алтайском крае, которые с 22 июня ввёл губернатор Виктор Томенко, не отразятся на работе кинотеатров и не повлекут дополнительных убытков, считает руководитель отдела рекламы и репертуара в сети "Киномир" Анастасия Семенчина. По её словам, во время пандемии даже на самых ожидаемых фильмах заполняемость в залах сети была меньше 50%.

"Жить будем. Сейчас редко можно увидеть зал заполненный наполовину. Поэтому работаем как обычно. В залах нашей сети обязательно нужно находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию", – сказала amic.ru Анастасия Семенчина.

Алтайский край оставался одним из немногих регионов страны, где в последние полгода разрешили заполнять зал до 75% от общей вместимости. Например, в Москве только несколько месяцев назад на сеансы начали пускать до 50% зрителей. В Санкт-Петербурге сейчас действуют ограничения до 25% от вместимости залов.

Ранее глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщал в СМИ, что к прежнему режиму работу культурные учреждения страны вернутся не раньше 2022 года. На фоне ограничительных мер, связанных с коронавирусом, доходы российских кинотеатров в 2020 году рухнули на 40% по сравнению с 2019-м.

Однако в последнее время рынок кинопроката в России стал постепенно оживать. Так, вышедший в середине мая "Форсаж 9" собрал в России 1,2 миллиарда рублей. Это один из самых больших показателей за всё время пандемии. Летом 2021 года выйдет ещё несколько крупных релизов, которые потенциально могут принести более миллиарда рублей. Среди них – блокбастер студии Marvel "Чёрная вдова", который стартует в прокате с 5 июля.

Напомним, в Алтайском крае вновь ужесточают ограничения из-за третьей волны коронавируса. Губернатор региона Виктор Томенко подписал 22 июня указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае. Согласно указу, снижена заполняемость залов до 50% от их вместимости. Ограничения касаются концертных и зрительных залов, цирков, кинотеатров, спортивных объектов, учреждений клубного типа. Ответственность за исполнение указа возложена на собственников и пользователей этих объектов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.06.2021 06:46
- гость -

не спешите с выводами. Сейчас под давлением истеричек и вас и кафешки, спортзалы, парикмахИрские прикрыть могут.

23.06.2021 08:55
Виктор

Да и пропустить поход в кино в пандемию можно. Посмотреть дома желанный фильм через какой-нибудь онлайн-кинотеатр

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