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Где и во сколько смотреть большую пресс-конференцию Путина 17 декабря

, ИА "Амител"
Эксперты обещают, что в этот раз пресс-конференция будет интересной
Владимир Путин/Фото: ТАСС

Владимир Путин/Фото: ТАСС

В четверг, 17 декабря 2020, состоится Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президент будет отвечать не только на вопросы журналистов, но и на вопросы обычных жителей страны. Пресс-конференцию решили объединить с прямой линией, которую отменили из-за пандемии. При этом политические эксперты предрекают, что предстоящее выступление главы государства будет сенсационным. Ожидается, что Путин в преддверии Нового года может рассказать о новых формах поддержки россиян, пострадавших от коронавируса и сделать некое политическое заявление. Рассказываем, во сколько начнется пресс-конференция и где ее можно будет посмотреть.  

1
Во сколько начнется пресс-конференция?
Большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря 2020 года. В Алтайском крае это будет 16 часов.
2
Где президент будет проводить пресс-конференцию?
Во время пресс-конференции Владимир Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёве. Общаться с журналистами он будет в онлайн-формате. Такие ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Региональных журналистов соберут в крупных областных центрах. Например, журналисты Алтайского края (в том числе корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков) уехали в Новосибирск. Оттуда они будут смотреть выступление президента, а также пытаться задать свой вопрос. Как все это будет происходить на самом деле, узнаем от Вячеслава. Следите за нашими новостями.
3
А где нам-то можно будет посмотреть пресс-конференцию?
Прямую трансляцию мероприятия будут вести Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ТОР, радиостанция "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Также трансляцию можно увидеть в мобильном приложении "Москва-Путину", которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store. Ну и, конечно, ищите выступление президента на YouTube.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.12.2020 11:52
- гость -

новые пошлые анекдоты будут?

17.12.2020 11:54
- гость -

17.12.2020 11:52
- гость -

новые пошлые анекдоты будут?



Будут. Готовь бумагу и ручку.

17.12.2020 11:56
- гость -

где и когда?
каждый день на первом канале, в новостях...

17.12.2020 11:57
Дядька

"Эксперты обещают, что в этот раз пресс-конференция будет интересной"

Я дико извиняюсь..., а в те разы?

17.12.2020 11:59
- гость -

кто еще не понял, то смотрите любую его речь за последние ...ять лет - ничего нового - просто судя по его речам мы должны жить лучше чем в Гейропе. Сказка она такая

17.12.2020 12:02
- гость -

5 лет?
ну вы хватанули?
или вы молоды?
я бы смело 25 назвал...

17.12.2020 12:04
- гость -

у деда всё хорошо, в бункере в Сочи отдыхает

17.12.2020 12:06
- гость -

Будет получать согласованные вопросы, будет врать, глумиться, издеваться - это его фишка, но диалогов, дискуссий как огня боится

17.12.2020 12:07
- гость -

как всегда отрепетированные вопросы

17.12.2020 12:07
АБОРИГЕН

Ну если интересной, значит лапши будет раз в десять больше.

17.12.2020 12:10
- гость -

Америкой попугает, скажет, что мы не сдадимся. -Вот и вся конференция.

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