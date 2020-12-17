Где и во сколько смотреть большую пресс-конференцию Путина 17 декабря

В четверг, 17 декабря 2020, состоится Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президент будет отвечать не только на вопросы журналистов, но и на вопросы обычных жителей страны. Пресс-конференцию решили объединить с прямой линией, которую отменили из-за пандемии. При этом политические эксперты предрекают, что предстоящее выступление главы государства будет сенсационным. Ожидается, что Путин в преддверии Нового года может рассказать о новых формах поддержки россиян, пострадавших от коронавируса и сделать некое политическое заявление. Рассказываем, во сколько начнется пресс-конференция и где ее можно будет посмотреть.
Также трансляцию можно увидеть в мобильном приложении "Москва-Путину", которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store. Ну и, конечно, ищите выступление президента на YouTube.
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Комментарии
новые пошлые анекдоты будут?
17.12.2020 11:52
- гость -
новые пошлые анекдоты будут?
Будут. Готовь бумагу и ручку.
где и когда?
каждый день на первом канале, в новостях...
"Эксперты обещают, что в этот раз пресс-конференция будет интересной"
Я дико извиняюсь..., а в те разы?
кто еще не понял, то смотрите любую его речь за последние ...ять лет - ничего нового - просто судя по его речам мы должны жить лучше чем в Гейропе. Сказка она такая
5 лет?
ну вы хватанули?
или вы молоды?
я бы смело 25 назвал...
у деда всё хорошо, в бункере в Сочи отдыхает
Будет получать согласованные вопросы, будет врать, глумиться, издеваться - это его фишка, но диалогов, дискуссий как огня боится
как всегда отрепетированные вопросы
Ну если интересной, значит лапши будет раз в десять больше.
Америкой попугает, скажет, что мы не сдадимся. -Вот и вся конференция.