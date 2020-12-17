Где и во сколько смотреть большую пресс-конференцию Путина 17 декабря

В четверг, 17 декабря 2020, состоится Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президент будет отвечать не только на вопросы журналистов, но и на вопросы обычных жителей страны. Пресс-конференцию решили объединить с прямой линией, которую отменили из-за пандемии. При этом политические эксперты предрекают, что предстоящее выступление главы государства будет сенсационным. Ожидается, что Путин в преддверии Нового года может рассказать о новых формах поддержки россиян, пострадавших от коронавируса и сделать некое политическое заявление. Рассказываем, во сколько начнется пресс-конференция и где ее можно будет посмотреть.

1 Во сколько начнется пресс-конференция? Большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря 2020 года. В Алтайском крае это будет 16 часов.