В алтайской больнице скорой помощи возникли проблемы с питанием сотрудников

Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо объяснил, почему в медучреждении произошли сложности с организацией питания. Ранее о проблеме сообщил Telegram-канал "Б.Аул".

По словам Бомбизо, проблемы были связаны с перепрофилированием больницы в ковидный госпиталь и переводом пациентов и медиков из отделения в отделение. На данный момент все вопросы по организации питания решены, разработано сбалансированное меню. Недостатка в продуктах в больнице нет. Медработники, которые оказывают помощь пациентам в госпитале, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

Как уже писал amic.ru, в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи произошла вспышка коронавируса. По последним данным, заразились 38 медиков и 11 пациентов. Медучреждение закрыли на карантин и решили перепрофилировать в ковидный госпиталь.