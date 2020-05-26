Еще одного заболевшего COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили один новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вирус подтвердился у 30-летней жительницы Майминского района, обследованной с симптомами ОРВИ. Выявляется и обследуется полный круг возможных контактных лиц.

Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае выросло до 105.

Как уже писал amic.ru, 24 мая в Республике Алтай выявили три случая COVID-19. Тогда коронавирус подтвердился у 16-летнего жителя Кош-Агачского района, контактирующего с ранее госпитализированными родственниками, и 55-летнего жителя Улаганского района с симптомами ОРВИ.

Напомним, ранее в регионе опровергли информацию о неготовности медицинских учреждений к приему пациентов. Фейковую статью опубликовало издание "Листок". В республиканском оперштабе заявили, что речи о переполненности больниц в регионе не идет.