В Барнауле проверили, как на "Петровском рынке" соблюдают масочный режим

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Железнодорожном районе Барнаула прошел рейд по соблюдению масочного режима продавцами магазинов, сообщает пресс-центр мэрии.

В массовой проверке участвовали сотрудники штаба ГО и ЧС вместе с комитетом по развитию предпринимательства. Для мероприятия выбрали торговую площадку "Петровский рынок", расположенную на улице Северо-Западной.

Специалисты проверили 12 торговых объектов и выявили три факта несоблюдения эпидемиологических норм. На нарушителей составили административные акты.

Напомним, что с 12 мая по указу губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае действует масочный режим. Жители региона обязаны надевать средства защиты при нахождении в местах общего пользования, в том числе магазинах и общественном транспорте, включая такси.