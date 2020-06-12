Более половины зараженных коронавирусом в Алтайском крае уже вылечились

По последним данным, в Алтайском крае общее число выздоровевших от коронавируса – 1314 человек, что составляет более половины (52%) из 2524 выявленных случаев, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, край находится на третьем месте среди регионов СФО по этому показателю.

Больше только в Республике Алтай – 53% и в Хакасии – 71%. Замыкает общий рейтинг Сибири Тыва, где официально зафиксировано 19% случаев выздоровления.

Всего за время пандемии в СФО вылечились от коронавируса 8878 человек. Это 39% от общего числа зараженных. В топ-3 по стране вошли Татарстан (96%), Северная Осетия (92%) и Севастополь (85%).

По всей России число выздоровевших составляет 51%. Более 252 тысяч человек в стране смогли избавиться от инфекции.