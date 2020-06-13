Еще два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Оперативный штаб по Алтайскому краю сообщил о смерти еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе.

Из двух случаев один – от коронавируса, второй отнесен к иным причинам. За весь период скончались 39 взрослых, в том числе 21 – от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 – находятся на экспертизе.

Ранее amic.ru писал о том, что от тяжелого течения коронавирусной инфекции скончался главврач клинической больницы Барнаула "РЖД-Медицина" Александр Зальцман, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, почетный железнодорожник, врач высшей квалификационной категории. Ему было 64 года.