Алтайский Минздрав показал, как экипированы врачи в ковидных госпиталях

Минздрав Алтайского края показал, как раздевается врач, работающий с больными коронавирусом. Видеозапись разместила пресс-служба в официальном аккаунте Instagram ведомства.
В ролике видно, что на медицинском работнике несколько комплектов защитной одежды. На нем несколько пар перчаток, два защитных медицинских халата, бахилы до колен и полный комплект защиты. После снятия каждого элемента одежды врач обрабатывает руки санитайзером.
Порядок снятия одежды определен техникой безопасности. Как объяснил сотрудник, очки и маска снимаются в последнюю очередь, после закрытия урны с "зараженной" одеждой – чтобы ничего не попало в глаза.
Напомним, что на данный момент в Алтайском крае зарегистрировано 6755 больных коронавирусом, а, по сообщениям оперштаба, коечный фонд госпиталей региона задействован на 80%.
Комментарии
А как экипированы мед.сёстры и санитарки ?
Врачам низкий поклон! Здоровья и сил!
И вот при всей этой защите они заражаются, а что тогда говорить о маске из трусов или то , что на первом фото!
Почему замалчиваете ,минздрав,что наскорой не осталось антиаритмиков и бригады не могут восстанавливать ритм? Ведь прекрасно знаете ситуацию.