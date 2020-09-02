Алтайский край замыкает пятерку лидеров по распространению COVID в СФО

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал динамику выявления новых случаев заражения коронавирусом в Сибири в период с 1 по 31 августа. По итогам месяца Алтайский край покинул вторую строчку рейтинга регионов с наибольшим приростом.
"Людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" за август в крае стало на 29% больше, что составляет 2 611 случаев (прирост в июле – 129%). А общее число выявленных заболевших COVID-19 перешагнуло порог в 11 000 с начала пандемии и составляет 11 720 на 31 августа", – сообщает региональный оперативный штаб.
С этим результатом регион замыкает пятерку лидеров в СФО.
Самые высокие показатели за прошедший месяц – в Кемеровской области. Общее количество подтвержденных диагнозов COVID-19 здесь увеличилось на 81%. Следом идет Республика Алтай – 38% новых случаев заболевания в августе. Третье место разделили сразу два региона Сибири – Омская и Томская области – по 37% в каждом регионе.
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