Актеры Молодежного театра Алтая обратились к жителям региона из-за коронавируса

Коллектив актеров Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина записал видеообращение к жителям региона в связи с коронавирусом. Запись опубликована на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"Дорогие наши зрители, сейчас в мире происходит страшное. Не осталось ни одного человека, который не слышал бы о коронавирусе. К сожалению, многие столкнулись с этой проблемой лично. Кто-то заболел сам, у кого-то заболели друзья, у кого-то — родственники. Вирусу не важны ваши возраст, состояние здоровья, пол, положение в обществе, достаток. Им может заболеть каждый. Гарантий никаких", — говорится в обращении.

Актеры отметили, что это лето изменило многих людей. И хоть к осени жизнь начала налаживаться, пандемия никуда не ушла, а число заразившихся теперь меняется очень быстро. Чтобы избежать введения повторной самоизоляции, работники театра призвали земляков сделать все возможное: пользоваться антисептиками, носить маски и оставаться дома при плохом самочувствии.

"Берегите себя, думайте об окружающих, будьте достойным примером человека и цивилизованного общества. Давайте будем терпеливыми и, конечно, верить в лучшее", — заключили актеры.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к землякам, записав ролик из больничной палаты, где его лечат от пневмонии. Тогда глава региона рассказал о самочувствии и поблагодарил за поддержку.