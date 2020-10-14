117 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 117 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 41 жителя города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 30 жителей Майминского района, в том числе у шести детей; у 16 жителей Усть-Канского района; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Турочакского района; у четырех жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Улаганского района; у одного жителя Усть-Коксинского района; у одного жителя Чемальского района; у одного жителя Шебалинского района.

С учетом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 4889 случаев заболевания. 28 человек с начала пандемии скончались.