В ночных клубах Барнаула не нашли нарушений "ковидного" указа губернатора

Сотрудники районных администраций Барнаула совместно с полицейскими и дружинниками провели рейд по ночным клубам, чтобы проверить соблюдение ограничительных мер по коронавирусу. Нарушений в заведениях не обнаружили.

"Нарушения указов губернатора № 44 и № 77 выявлены не были. Руководителям организаций были вручены копии указа губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77, предписывающего использовать гигиенические маски для индивидуальной защиты органов дыхания", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Проверки прошли в 11 организациях, среди которых клубы "Фараон", "Точка", рестораны "Кинза и Мята" и "Пили-Швили", а также караоке-клуб "Джексон" и пивные бары.