Сломавшийся в Бийске аппарат КТ "не дожил" до профилактики несколько дней

Единственный на всю Бийскую зону аппарат компьютерной томографии в Консультативно-диагностическом центре города сломался за несколько дней до профилактики, пишет "Бийский рабочий". Работники медучреждения заказали проверку оборудования 6 ноября, однако через несколько дней томограф вышел из строя, не выдержав нагрузки.

Как отмечает издание, в начале 2020 года на аппарате КТ ежесуточно проводили до 25 исследований, однако в ноябре их количество увеличилось до 150.

"Мы уже переоформили заявку, и теперь ждем специалиста из Новосибирска. Он должен приехать в течение 10 дней и установить причину поломки. Мы и сами удивляемся, как томограф выдержал восемь месяцев огромной нагрузки. Ведь мы никогда раньше в таком напряженном режиме не работали", – рассказала главврач центра Людмила Деревяннова, заверив, что поломка томографа не отразится на главном направлении работы диагностического центра, а лабораторные исследования тестов продолжатся.

Как уже писал amic.ru, из-за поломки единственного аппарата КТ в Бийске будут чаще делать рентген. Кроме того, рентгенологические обследования начнут проводить в горбольнице № 2, а для диагностики тяжелобольных пациентов в наукограде задействуют один из томографов в Бийской ЦГБ и онкологическом диспансере. Прием будет проходить по графику.