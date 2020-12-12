13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1273.

За сутки в Алтайском крае выявили 224 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 28 803 человека. Выздоровели 25 337 пациентов (+232 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 64, Бийск – 22, Рубцовск – 12, Яровое – 8, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский районы – по 7 заболевших, Баевский, Змеиногорский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Белокуриха, Залесовский, Каменский, Кулундинский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Немецкий национальный районы – по 4 заболевших, Заринский, Первомайский, Родинский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Славгород, Заринск, Бурлинский, Ключевской, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Кытмановский, Михайловский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 495 пациентов, из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее стало известно, что с 14 декабря на территории Алтайского края возобновят оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий документ подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.