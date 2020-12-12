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13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили еще 224 случая заболевания COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1273.

За сутки в Алтайском крае выявили 224 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 28 803 человека. Выздоровели 25 337 пациентов (+232 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 64, Бийск – 22, Рубцовск – 12, Яровое – 8, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский районы – по 7 заболевших, Баевский, Змеиногорский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Белокуриха, Залесовский, Каменский, Кулундинский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Немецкий национальный районы – по 4 заболевших, Заринский, Первомайский, Родинский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Славгород, Заринск, Бурлинский, Ключевской, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Кытмановский, Михайловский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 495 пациентов, из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее стало известно, что с 14 декабря на территории Алтайского края возобновят оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий документ подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.12.2020 11:54
- гость -

О-о-о ... Никак "новое" число !!! Хе-хе, блин

12.12.2020 12:17
- гость -

"Новые случаи заражения распределились так:..." - самый бесполезный абзац, информационный мусор.
Оторванное от реальности количество зараженных, не имеющее ничего общего с действительностью, фантазийно раскидывается по районам.
Зачем? Перестаньте уже, смысла ноль.

12.12.2020 12:27
- гость -

12.12.2020 12:17
- гость -

Блудите дальше в своих фантазиях. Нормальные люди прекрасно понимают, что нереально установить всех инфицированных.

12.12.2020 12:41
- гость -

12.12.2020 12:27
- гость -
Нормальные люди прекрасно понимают, что нереально установить всех инфицированных.

Нормальные люди прекрасно понимают, что не может 2 месяца подряд выявляться ровно от 220 до 230 инфицированных. Цифры искусственны и согласованы, однозначно.
Очень жаль, на самом деле.
Должно быть доверие властям.
Власти должны говорить правду.
Но они себя непрерывно дискредитируют.

12.12.2020 12:42
Я

Уже две недели, чисто по 224 заражаются? Ни 221 ни 225, а 224, это говорит о том, что заражаемость взята под контроль, очень знаковое событие для дня конституции!

12.12.2020 12:59
- гость -

Уже две недели, чисто по 224 заражаются? Ни 221 ни 225, а 224, это говорит о том, что заражаемость взята под контроль, очень знаковое событие для дня конституции!
________________

Насколько батарейки хватит - примерно так.

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