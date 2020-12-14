Алтайский край - для грустных. Власти напомнили о запрете на развлекательные мероприятия

Власти напомнили о том, что со вторника, 15 декабря, в Алтайском крае вступает в силу запрет на зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные мероприятия. Ограничения продлятся до 15 января.
В этот период запрещается проводить в общественных местах праздничные мероприятия, а также оказывать услуги аналогичного характера, говорится в указе губернатора от 26 ноября. Причина – сложная эпидемическая обстановка.
Исключение составляет деятельность кинотеатров, театров, концертных залов.
Как уже сообщал amic.ru, с 14 декабря в Алтайском крае возобновилось оказание плановой медицинской помощи. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в настоящее время наблюдается улучшение эпидситуации: доля выявленных пневмоний снизилась до 21% от общего количества исследований.
Комментарии
Ну и пускай власти грустят! А мы их пошлем подальше и будем веселится!
Это на территории "грусти" все места на Новый год уже распроданы?
Избирательные ограничения - это, конечно, верх понимания. В кинотеатрах коронавируса не будет, зато на корпоративах он в изобилии.