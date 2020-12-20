215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 215 – до 30 548 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам заболевшие распределились следующим образом: Барнаул – 65, Бийск – 16, Рубцовск – 14, Локтевский район – 8, Павловский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Заринск, Волчихинский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Алейск, Белокуриха, Завьяловский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Крутихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Скончались за сутки еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировали 1386 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 26 873 пациента, в том числе 208 – за последние сутки.