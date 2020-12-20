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215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
Скончались еще 14 пациентов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 215 – до 30 548 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам заболевшие распределились следующим образом: Барнаул – 65, Бийск – 16, Рубцовск – 14, Локтевский район – 8, Павловский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Заринск, Волчихинский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Алейск, Белокуриха, Завьяловский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Крутихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Скончались за сутки еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировали 1386 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 26 873 пациента, в том числе 208 – за последние сутки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.12.2020 12:25
Медведь-шатун

Стабильно - грустно....

20.12.2020 13:55
- гость -

О, амик комменты нейтральные но с цифрами трет.
Администрация просит не подвергать плато сомнениям?

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