267 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 267 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 732. Выздоровели 59 698 человек (+ 27). Всего умерли 5530 человек (+ 25), все взрослые.
По состоянию на 4 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3168 человек, а также 454 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236.
Комментарии
А какая четвертая волна? Как было летом, так и есть. У нас полная стабильность.
Кстати, и вакцинирование почти зачахло.
Так многие поняли весь абсурд вакцинирования! Хоть прививался, хоть не прививался, все равно можешь заболеть.
У нас полная стабильность.
Стабильность по числу заболевших легко сфальсифицировать. Вы на количество смертей смотрите.
4.10.2021 15:35
- гость -
Можешь, только финал другой будет.
4.10.2021 15:35
- гость -
Так многие поняли весь абсурд вакцинирования!
Абсурд не абсурд, это можно проверить, сравнив смертность со странами, где вакцинировано около 70 %. Европа вообще переносит эту четвертую волну, как обычный грипп.
Европа вообще переносит эту четвертую волну, как обычный грипп.
Так они там вовсе не шмурдяком прививаются!
4.10.2021 15:51
- гость -
Европа вообще переносит эту четвертую волну, как обычный грипп.
Так они там вовсе не шмурдяком прививаются!
Слетай, привейся, кто не даёт
4.10.2021 15:39
- гость -
Ну я не ставлю прививки и не болею. Общался с больными вирусом.
Надо меньше слушать про вирус, радоваться жизни и больше уделять внимание своему иммунитету.
4.10.2021 15:42
- гость -
Ага, особенно в Израиле.
Слетай, привейся, кто не даёт
Он-патриот!
Только шмурдяк!!!
4.10.2021 15:51
- гость -
Для тебя европейский член приятнее местного?
4.10.2021 16:02
- гость -
Для головы что присоветуете?
не заразились, а выявили 267 случая заражения!!!