267 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 267 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 732. Выздоровели 59 698 человек (+ 27). Всего умерли 5530 человек (+ 25), все взрослые.

По состоянию на 4 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3168 человек, а также 454 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236.