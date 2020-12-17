Путинские выплаты семьям с детьми к Новому году. Кому и сколько заплатят?

И сколько заплатят?

Семьи получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Поэтому если у вас двое детей до 7 лет, вам придет 10 тысяч рублей, а если трое – 15 тысяч.

Такой "скромный подарок" президент и правительство страны решили сделать, чтобы порадовать малышей, которые остались в 2020 году без праздников и елок из-за пандемии.

"В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками. Отменены массовые мероприятия в театрах, в детских студиях и так далее. А праздник, конечно, такой необычный, связан с ожиданиями, надеждой на будущее и в тоже время с трудностями. Поэтому я перед тем как сюда прийти, посоветовался с правительством, администрацией президента, и мы договорились о том, что государство сделает нашим детям скромный подарок", – пояснил Владимир Путин.