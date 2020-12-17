Четверг, 17 Декабрь, 22:46

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,98
€ 89,29
-6°


2762668 +28214
Обь
36см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Путинские выплаты семьям с детьми к Новому году. Кому и сколько заплатят?

, ИА "Амител"
Вместо елок и праздников люди получат "скромный подарок"
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Семьи с детьми получат деньги к Новому году. Но не все. Об этом во время большой пресс-конференции 17 декабря объявил президент России Владимир Путин. Кто все-таки может рассчитывать на новогоднюю поддержку и сколько денег перечислят – читайте в материале amic.ru.

1
Кто получит новые выплаты? 
На новогоднюю денежную поддержку могут рассчитывать все семьи, в которых есть дети до 7 лет включительно, сказал президент. То есть если ваш ребенок родился (иди родится) в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. 
2
Моему ребенку на днях исполняется восемь лет. На него деньги не придут?
Придут. Если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года ребенку исполняется 8 лет, то на него тоже положена эта праздничная выплата.
3
И сколько заплатят?

Семьи получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Поэтому если у вас двое детей до 7 лет, вам придет 10 тысяч рублей, а если трое – 15 тысяч.

Такой "скромный подарок" президент и правительство страны решили сделать, чтобы порадовать малышей, которые остались в 2020 году без праздников и елок из-за пандемии.

"В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками. Отменены массовые мероприятия в театрах, в детских студиях и так далее. А праздник, конечно, такой необычный, связан с ожиданиями, надеждой на будущее и в тоже время с трудностями. Поэтому я перед тем как сюда прийти, посоветовался с правительством, администрацией президента, и мы договорились о том, что государство сделает нашим детям скромный подарок", – пояснил Владимир Путин.

4
Когда мы получим эти деньги и что для этого нужно?

Точная дата начала выплат пока неизвестна. Как уточняет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", все семьи могут получить деньги до Нового года в таком же порядке, как и выплачивали единовременные пособия ранее. То есть если вы уже заполняли заявление на портале "Госуслуги" на прошлые разовые выплаты на ребенка, то новогодняя вам должна прийти автоматически.

Если такого не было либо указанный ранее счет закрыт, то вам придется подать заявление об изменении реквизитов, и выплата поступит на новый счет. Отправить заявление можно до 1 апреля 2021 года. Эта выплата не зависит от других мер соцподдержки и дохода семьи.

 

Читайте также в сюжете: Пресс-конференция Путина-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
22:33
Российских спортсменов лишили права выступать под флагом России 0
22:08
Пятиэтажный дом горел в алтайском поселке 0
21:46
Волейболисты "Университета" в упорной борьбе уступили лидеру 0
21:25
Оперштаб опроверг информацию о дополнительных ковидных ограничениях в Алтайском крае 0
21:21
Путинские выплаты семьям с детьми к Новому году. Кому и сколько заплатят? 0
21:05
"У нас океан проблем". Главное с большой пресс-конференции Владимира Путина 1
20:47
Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья 0
20:38
Путин подарит всем семьям с детьми до семи лет по 5 тысяч рублей к Новому году 2
20:30
Путин ответил на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам 0
20:16
"Техническая накладка". Алтайские власти объяснили путаницу на пресс-конференции Путина 0
20:02
Владимир Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми 0
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 263 0
19:32
СК начал проверку после обращения мурманских врачей во время пресс-конференции Путина 2
19:17
Почти 120 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь с 17 на 18 декабря 0
19:03
Владимир Путин ответил на вопрос, пойдет ли на новый президентский срок в 2024 году 0
18:50
Барнаульца обвиняют в изнасиловании восьмилетней падчерицы 1
18:37
Владимир Путин по ошибке поручил Виктору Томенко разобраться с закрытием больницы 1
18:15
Путин ответил, когда Россия откроет границы 1
18:05
Из пункта A в пункт B. Как выбрать оптимальный маршрут для путешествия 0
17:56
Путин назвал вопрос Сергея Шнурова провокацией 3
17:44
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом 0
17:34
"Кому он нужен?" Путин ответил на вопрос об отравлении Навального 14
17:21
Путин рассказал, сколько бедных должно быть в России к 2030 году 2
17:13
Владимир Путин объяснил, как поправки в Конституцию изменят будущие выборы 0
17:01
Житель Алтайского края умер от коронавируса в Республике Алтай 0
16:56
Путин заявил, что Россия слезает с "нефтегазовой иглы" 2
16:50
Владимир Путин пообещал обязательно поставить прививку от коронавируса 4
16:44
Путин рассказал о падении доходов и росте безработицы в России 2
16:32
Почти 90 млн рублей дополнительно выделили за закупку рециркуляторов в алтайские школы 1
16:19
"Проблем - море, но мы встретили эти проблемы достойно". Владимир Путин оценил 2020 год 12
16:16
АлтГТУ приглашает жителей Алтая на бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по физике 0
16:05
В Барнауле ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП 4
15:57
Единороссы предложили Госдуме принять закон о "гаражной амнистии" 1
15:45
Большая пресс-конференция Владимира Путина начинается через 15 минут 14
15:32
Жительницу Алтая осудили за фейковый сбор денег на лечение больного ребенка 0
15:21
Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в России 0
15:10
Mail.ru Group "оцифрует" Алтайский край 3
14:56
Житель Алтайского края убил соседа и попал в реанимацию 0
14:45
Экс-глава Октябрьского района Новиков отправился в камеру, несмотря на запрет медиков 17
14:38
В Чечне неизвестные бросили бомбу в полицейских 4
14:29
Около 60 сибирских журналистов попытаются задать вопрос Владимиру Путину 9
14:15
Дело по любви. Как из хобби вырастить полноценный бизнес 0
13:55
В России вводят новые правила оплаты наличными 13
13:42
Алтайская полиция задержала браконьеров, которые убили лосиху 3
13:30
Росгидрометцентр предупредил о сильных изменениях в длительности времен года 8
13:17
Порядка 70 культурных объектов Алтайского края отремонтировали в 2020 году 0
13:05
Россияне рассказали о самых желанных переменах в 2021 году 6
12:53
"Новые люди" на Алтае начали реализацию своих первых проектов 4
12:41
Выдача бесплатных лекарств от коронавируса продолжается в Барнауле 4
12:28
Звонок даже при нуле. МегаФон обновил линейку тарифа "Без переплат" 0
12:16
Виктория Боня раскрыла новый заговор ВОЗ и Билла Гейтса 21
12:03
Брокеры-мошенники выманили у жителя Алтайского края более 400 тысяч рублей 7
11:51
"Справочник для всех учителей". Алтайские депутаты утвердили клятву для педагогов 24
11:39
Где и во сколько смотреть большую пресс-конференцию Путина 17 декабря 31
11:29
Еще 15 человек с ковидом скончались в Алтайском крае 9
11:13
"Пью из-под крана". Директор водоканала о кристальной воде и зловонии в Барнауле 0
11:02
Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря 29
10:53
До 88 единиц снегоуборочной техники будут работать на улицах Барнаула 17 декабря 1
10:40
Жириновский рассказал, как "навести порядок" с ценами на продукты 6
10:27
Быть конкурентоспособным. Как барнаульский завод мехпрессов наращивает мощность 8
10:15
Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 14
10:03
В Алтайском крае ужесточили правила работы пивбаров, расположенных в жилых домах 12
09:55
Житель Алтайского края угнал "Жигули", чтобы уехать в бар 2
09:45
Главную новогоднюю елку Алтайского края зажгли в Барнауле 8
09:33
Адвент-календарь amic.ru. Дарим чудо бабушкам и дедушкам 3
09:19
Юрист назвала список "дел", которые необходимо успеть завершить до Нового года 1
09:04
Новый детский сад начнет работать после новогодних каникул во Власихе 0
08:54
Сразу пять астероидов приближаются к Земле 5
08:42
Twitter начнет блокировать посты с недостоверной информации о COVID-19 и вакцинации 4
08:28
Из Бийска в Абакан. Где пройдет супертрасса за 50 миллиардов и когда ее построят 24
08:15
В Алтайском крае открыли первую ледовую переправу через Обь 0
08:02
В Минсельхозе назвали сроки заморозки цен на сахар и подсолнечное масло 11
07:44
Молодая бабушка из Алтайского края ударила полицейского и получила условный срок 12
07:28
"Выглядит комично". Постпред России оценил расследование дела Навального 44
07:04
Барнаул в 2020-м. Что было сделано в городе, кроме борьбы с коронавирусом? 0
06:44
Варварины морозы. Почему сегодня нельзя выходить из дома после заката 0
06:33
Школьник из Киргизии попросил у Путина акции "Газпрома" 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.