Путинские выплаты семьям с детьми к Новому году. Кому и сколько заплатят?

Семьи с детьми получат деньги к Новому году. Но не все. Об этом во время большой пресс-конференции 17 декабря объявил президент России Владимир Путин. Кто все-таки может рассчитывать на новогоднюю поддержку и сколько денег перечислят – читайте в материале amic.ru.
Семьи получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Поэтому если у вас двое детей до 7 лет, вам придет 10 тысяч рублей, а если трое – 15 тысяч.
Такой "скромный подарок" президент и правительство страны решили сделать, чтобы порадовать малышей, которые остались в 2020 году без праздников и елок из-за пандемии.
"В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками. Отменены массовые мероприятия в театрах, в детских студиях и так далее. А праздник, конечно, такой необычный, связан с ожиданиями, надеждой на будущее и в тоже время с трудностями. Поэтому я перед тем как сюда прийти, посоветовался с правительством, администрацией президента, и мы договорились о том, что государство сделает нашим детям скромный подарок", – пояснил Владимир Путин.
Точная дата начала выплат пока неизвестна. Как уточняет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", все семьи могут получить деньги до Нового года в таком же порядке, как и выплачивали единовременные пособия ранее. То есть если вы уже заполняли заявление на портале "Госуслуги" на прошлые разовые выплаты на ребенка, то новогодняя вам должна прийти автоматически.
Если такого не было либо указанный ранее счет закрыт, то вам придется подать заявление об изменении реквизитов, и выплата поступит на новый счет. Отправить заявление можно до 1 апреля 2021 года. Эта выплата не зависит от других мер соцподдержки и дохода семьи.
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