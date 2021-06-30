Какую вакцину от коронавируса выбрал Владимир Путин и почему?

И какой же вакциной привили от COVID-19 президента России?

"Спутник V". Владимир Путин рассказал, что его просили не говорить название вакцины, чтобы не создавать препарату конкурентных преимуществ. Но поскольку вопросов накопилось много, президент решил раскрыть этот секрет.

Он рассказал, что когда ставил прививку, в России были зарегистрированы две вакцины: "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

"Они обе хорошие. Я мог сделать любую. И я даже особо с врачами не советовался. Смотрел по своим знакомым, кто что делает", сказал президент.