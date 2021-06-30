Какую вакцину от коронавируса выбрал Владимир Путин и почему?

До 30 июня не было никакой информации о том, какую вакцину от COVID-19 поставили российскому президенту Владимиру Путину. Прививку он сделал еще в марте 2021 года, но название препарата не раскрывалось. И только во время "прямой линии" с жителями страны президент раскрыл этот секрет.
"Спутник V". Владимир Путин рассказал, что его просили не говорить название вакцины, чтобы не создавать препарату конкурентных преимуществ. Но поскольку вопросов накопилось много, президент решил раскрыть этот секрет.
Он рассказал, что когда ставил прививку, в России были зарегистрированы две вакцины: "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
"Они обе хорошие. Я мог сделать любую. И я даже особо с врачами не советовался. Смотрел по своим знакомым, кто что делает", сказал президент.
Владимир Путин сообщил, что смотрел в комплексе на свойства вакцин. У "ЭпиВакКороны" практически нет побочных эффектов, таких как повышение температуры, озноб и прочие неприятности. Но зато вакцина "Спутник V" защищает организм дольше. Это и стало решающим фактором.
"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, поэтому выбрал "Спутник V". Тем более, что армию у нас прививают "Спутником", а я все же главнокомандующий", — сказал президент.
На этот вопрос Владимир Путин ответил так: "Если бы ставили не в руку, а в другое место, тоже надо было показывать?".
"Я надеюсь, граждане понимают, что если я сказал, что прививку сделал, значит так оно и есть", — подчеркнул глава государства.
Говорит, что хорошо. После первой прививки никаких побочных явлений у президента не было. После второй немного поднялась температура, но к утру уже все прошло.
Через несколько дней Путину измерили уровень антител, который оказался высоким.
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