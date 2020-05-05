В Барнауле будут раздавать георгиевские ленточки с 7 по 9 мая

Самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса – не помеха патриотической акции, приуроченной ко Дню Победы, решили в мэрии Барнаула.

С 7 по 9 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки в местах, которые во время ограничительных мер доступны для посещения. В их число попали продуктовые магазины и аптеки.

К традиционной акции "Георгиевская ленточка" привлекут также сотрудников ГИБДД и кондукторов электротранспорта.

Как ранее писал amic.ru, 4 мая к раздаче георгиевских ленточек подключили и школьников. В понедельник они вручали символ Победы в сквере 40-летия Великой Победы и на площади Маршала Жукова.