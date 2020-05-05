В Барнауле будут раздавать георгиевские ленточки с 7 по 9 мая

Самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса – не помеха патриотической акции, приуроченной ко Дню Победы, решили в мэрии Барнаула.
С 7 по 9 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки в местах, которые во время ограничительных мер доступны для посещения. В их число попали продуктовые магазины и аптеки.
К традиционной акции "Георгиевская ленточка" привлекут также сотрудников ГИБДД и кондукторов электротранспорта.
Как ранее писал amic.ru, 4 мая к раздаче георгиевских ленточек подключили и школьников. В понедельник они вручали символ Победы в сквере 40-летия Великой Победы и на площади Маршала Жукова.
Комментарии
Вот ведь беспредел - маски бесплатно не раздают, а непонятные ленты, к Победе никакого отношения не имеющие, впаривают несознательному населению! Символ Победы в ВОВ один - красное знамя с серпом и молотом!!!
Их можно сначала продизенфицировать или прокварцевать, а потом раздавать продизинфицированными перчатками
Красное знамя с серпом и молотом, может не понравится, тем, чьи родственники были раскулачены или прошли ГУЛАГ, а среди них тоже были те, кто воевал против нацистов. Против нацистов воевали даже священники, чьи храмы были разрушены под знаменем с серпом и молотом. Этой ленточкой пытаются всех примирить, чтобы опять не было гражданской войны, потому что она уже где то рядом
Продавали бы ленты, а раздавали маски. Но они понимают что ленты никто не купит.
5.05.2020 10:32
гость
Очевидно всё наоборот - хотят разделить народ и властвовать. Ложью народ объединить нельзя...
5.05.2020 10:32
гость
Победили с этим знаменем и с этим гербом. А под власолвскими триколорами и с трехцветными тряпками воевали фашисты
5.05.2020 10:35
- гость -
Ложь в том, что под знаменем серпа и молота не было сноса храмов, не было раскулачивания, не было ГУЛАГА и в ГУЛАГе не было людей, воевавших с нацистами. В этом ложь, а ложью народ объединить нельзя...
5.05.2020 10:36
Проходимец
Победили с этим знаменем и с этим гербом
Так это прекрасно, честь и хвала этому знамени за это и вечный позор за то, что натворили под этим знаменем еще. Ложью народ объединить нельзя...
В период эпидемии городская администрация делает всё, чтобы усилить и расширить заражение. Ещё и детей привлекали! Тут у меня идут слова из словаря обсценной лексики: ..... Короче говоря, некто Франк и его приспешники просто преступники сегодня.
Ложь- это когда, например, говорят что некоторые гордые кавказские и крымские народности массово не прислуживали оккупантам
Всем прекрасно понятно, что продвижение красных знамен с серпом и молотом огромная помощь избирательной кампании коммунистов. Но в России много людей, которые не поддерживают красную идеологию, но при этом гордятся Победой. Предложен компромиссный вариант, который разумеется не нравится красным. Коммунисты хотели бы использовать Победу в своих избирательных целя и это понятно, имеют право
Ложь - это когда, например, говорят что некоторые гордые прибалтийские, украинские, кавказские, в частности грузинские и крымские, в частности крымские татары, за которыми стояла Турция, союзник Гитлера, народности массово не прислуживали оккупантам
К батьке надо ехать. Когда этот путинский беспредел закончится, медаль будут выдавать. Участник парада победы 2020 в Минске
А раздавать ленточки есть в указе губернатора,как вид разрешенной деятельности? Или волонтеры - это школьники, которые, теоретически, должны на самоизоленте сидеть?
К традиционной акции "Георгиевская ленточка" привлекут также сотрудников ГИБДД и кондукторов электротранспорта.
А у них своих должностных обязанностей-то нет?
И самый главный вопрос - хоть что-то можете организовать нормально? Не противореча сами себе?
5.05.2020 10:44
гость
Ты, Путин, Чубайс... Кто еще? А. Забыл. Гордый кавказский джигит КаДыров и его дружбан Сурков
Сейчас по всему миру сами себе противоречат. В США то ничего нет, то зараженных больше всех в мире, в Англии то ничего нет, то на 1 выздоровевшего, 30 умерших, сплошные противоречия
Если не ошибаюсь, в фильме "Место встречи изменить нельзя" в одном из кадров мелькает послевоенный советский плакат, на котором изображены рядом флаги победителей: советский алый серпастно-молоткастый, британский "Юнион Джек", и американский звёздно-полосатый. Вот это правильные флаги, и так и должно быть в день Победы.
5.05.2020 10:49
Проходимец
Ты, Путин, Чубайс... Кто еще? А. Забыл. Гордый кавказский джигит КаДыров и его дружбан Сурков
Ты, Навальный, Ходорковский... Кто еще? А. Забыл. Гордый пиндосский спонсор Сорос и его дружбан Байден. И еще дигинират. Ну это так, до кучи...
Фильм "Место встречи изменить нельзя" был снят в советское время, в советское время в день Победы и должен мелькать серпастно-молоткастый флаг, он это заслужил. Проблема в том, что не все были довольны советским временем, поэтому оно и закончилось. Иначе и сейчас бы еще мелькал серпастно-молоткастый