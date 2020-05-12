Министерство здравоохранения Алтайского края на этой неделе согласует поэтапный ввод в работу медучреждений региона. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

Согласовывать этапы открытия больниц будут с федеральным Минздравом. Как уточняется, речь идет именно о плановом оказании помощи и приеме пациентов в поликлиниках и больницах.

Напомним, что из-за эпидемии COVID-19 большинство учреждений перешли на дистанционный режим работы, госпитализировали людей лишь людей с неотложными проблемами, а пациентов принимали только в травмпунктах.

Ранее amic.ru сообщил, что частные медицинские организации обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. Главы медцентров пообещали соблюдать санитарные нормы и принимать людей по полисам ОМС.