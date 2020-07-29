Долги жителей Барнаула и Рубцовска за горячую воду и тепло выросли почти на треть

Жители Барнаула и Рубцовска за время пандемии значительно увеличили задолженность за тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба Сибирской Генерирующей Компании.
По данным предприятия, в столице края долг юридических лиц со сравнением с первым полугодием вырос на 30,2%, а населения – на 6,2%. В Рубцовске ситуация обстоит хуже – 33,9% и 27,8% в каждой категории потребителей.
"Сейчас просроченный долг всех категорий потребителей перед СГК в Барнауле перевалил за 1,5 млрд рублей. Для сравнения: именно столько компания в этом году вкладывает в ремонт и перекладку более чем 32 км тепловых сетей и ремонт оборудования в краевом центре. В Рубцовске задолженность превышает 244 млн рублей, что также соразмерно с затратами компании на ремонт Южной тепловой станции, котельных и теплосетей в 2020 году", – информирует СГК.
По мнению специалистов, на платежную дисциплину граждан повлияла пандемия коронавируса временная отмена штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг.
Компания также сообщила, что с июня 2020 года на 20% увеличила количество подаваемых исков по взысканию задолженности в Барнауле и Рубцовске. В дальнейшем компания собирается лишь усиливать работу с должниками.
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