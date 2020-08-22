33 человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 11 жителей Кош-Агачского района, из них трое детей; у шести жителей Майминского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребенка в Усть-Канском районе.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 1992 человека. С начала пандемии в регионе выздоровели 1700 человек.
10 пациентов с COVID в Республике Алтай скончались. За прошедшие сутки новых летальных случаев не зарегистрировано.
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