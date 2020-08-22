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33 человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за прошедшие сутки

, ИА "Амител"
Общее число зараженных приближается к двум тысячам
Фото: terrikon.ru

Фото: terrikon.ru

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 11 жителей Кош-Агачского района, из них трое детей; у шести жителей Майминского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребенка в Усть-Канском районе. 

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 1992 человека. С начала пандемии в регионе выздоровели 1700 человек. 

10 пациентов с COVID в Республике Алтай скончались. За прошедшие сутки новых летальных случаев не зарегистрировано.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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