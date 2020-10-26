Протест антимасочников в барнаульском трамвае закончился в отделении полиции

Участники акции против ношения масок в барнаульском трамвае оказались в отделении полиции.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", около 15:00 26 октября 10 человек зашли в трамвай и демонстративно не стали надевать "намордники". Кондуктор попросила их надеть маски, объяснив, что они не имеют права везти "беззащитных" пассажиров, на что демонстранты возмутились и начали снимать происходящее на телефон. Спустя некоторое время пришли еще пять человек, которые также отказались надевать маски.

Кондуктор позвонила центральному диспетчеру, которая вызвала полицию. Водитель трамвая тем временем закрыл двери, чтобы задержать демонстрантов. В общей сложности наполненный ковид-диссидентами трамвай задержал движение по линии на полтора часа.

В результате на место прибыли стражи порядка и ревизоры по безопасности движения, которые отправили трамвай в тупик на Докучаево. Там противников защитных мер ждали еще несколько нарядов полиции, которые пересадили антимасочников в автобус и отвезли их в полицию.

Напомним, что ношение масок необходимо для защиты окружающих, которые могут заразиться, серьезно заболеть и даже умереть, а в УК РФ есть статья 236, которая предусматривает уголовное наказание за нарушение эпидемиологических норм, повлекшее массовое заболевание или смерть.