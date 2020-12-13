Барнаульцы из-за коронавируса не могут попасть в больницу к тяжелобольной бабушке

Отчаявшиеся родственники тяжелобольной пенсионерки написали в сообщество Barnaul 22 с просьбой о помощи. Они не могут попасть в больницу к женщине.

"В больницу не пускают, так в ней "не было заболевших коронавирусом" (цитата). Предлагали, чтобы родственники сдали тест на ковид и пришли проведывать родственника, в ответ отказ", – говорится в сообщении.

Женщина лежит в больнице № 8 с заражением крови. По телефону она рассказывает, что ей не могут принести воды, еды и поменять подгузник. Родственники согласны делать все самостоятельно, но не могут попасть в учреждение. Они отметили, что их бабушка лежит не в реанимации, а в обычном отделении.

Ранее amic.ru писал о том, что депутаты АКЗС решили присвоить городской больнице № 4 Барнаула имя Николая Петровича Гулла, который проработал в учреждении 36 лет.