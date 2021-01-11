Почти 300 человек в Алтайском крае получили полный курс вакцины от коронавируса

В Алтайском крае, по данным на 8 января, от коронавирусной инфекции привили 1662 человека. 286 из них получили полный курс, а остальным пока ввели только первую часть вакцины.

"Из-за особенностей хранения вакцины "Спутник V" процедура пока проводится только в трех городах региона. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках № 1 и № 9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1 и в Бийске в поликлинике горбольницы № 4", – пишет официальный сайт Алтайского края.

Отмечается, что в регионе планируют запустить передвижные пункты для вакцинации от коронавируса, но пока этому мешают морозы.

Ранее amic.ru писал о том, что американский журналист привился российской вакциной от коронавируса и "одобрил ее". "Спутник V" он выбрал из-за ее доступности.