Почти 300 человек в Алтайском крае получили полный курс вакцины от коронавируса

В Алтайском крае, по данным на 8 января, от коронавирусной инфекции привили 1662 человека. 286 из них получили полный курс, а остальным пока ввели только первую часть вакцины.
"Из-за особенностей хранения вакцины "Спутник V" процедура пока проводится только в трех городах региона. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках № 1 и № 9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1 и в Бийске в поликлинике горбольницы № 4", – пишет официальный сайт Алтайского края.
Отмечается, что в регионе планируют запустить передвижные пункты для вакцинации от коронавируса, но пока этому мешают морозы.
Ранее amic.ru писал о том, что американский журналист привился российской вакциной от коронавируса и "одобрил ее". "Спутник V" он выбрал из-за ее доступности.
Комментарии
Да, уж, довели медицину в крае - только три города могут эту вакцину хранить... Как собираются с пандемией бороться?!
О!.. Почти 300! Это великолепные цифры для края. Я думал человек 35 и то с учетом приехавших из других регионов.
В Китае вакцинированы уже более 9 млн человек, в США больше 4 млн.. А сколько миллионов сделали прививку в стране, первой создавшей вакцину от ковида?