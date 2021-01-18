Председатель АКЗС призвал депутатов активнее ставить прививки от коронавируса

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал депутатов активнее ставить вакцину от коронавируса. Об этом он заявил на еженедельном совещании 18 января, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в Алтайский край в последние дни поступило еще 13 тысяч доз препарата от COVID-19, а во многих городах региона уже работают прививочные пункты.

"Я убедительно прошу коллег, которые еще не болели, у которых нет антител к этой инфекции, пройти процесс вакцинации. Мы можем перейти на формат очных сессий АКЗС только при формировании безусловного коллективного иммунитета. Давайте поработаем, чтобы в марте уже собраться очно", – сказал политик.

Он также отметил, что, по предварительным оценкам, если все вокруг пройдут вакцинацию, то уже к концу лета удастся достигнуть коллективного иммунитета 60%.

"Отдельно обращаюсь к лицам младшего возраста, которые думают, что переболеют в легкой форме. Не забывайте, что вы контактируете с мамами, папами, бабушками, дедушками, для которых опасность гораздо серьезнее", – констатировал он.

Напомним, что сам Романенко поставил прививку от коронавируса еще в первой половине января. В пресс-службе АКЗС отметили, что сегодня спикер планирует завершить второй этап иммунизации.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 195 случаев COVID-19. Выздоровело еще 129 пациентов, умерло 12 человек.