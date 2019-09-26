Жесткая посадка Boeing в барнаульском аэропорту. Что случилось с лайнером?

Boeing 767, летевший из Вьетнама, совершил аварийную посадку в барнаульском аэропорту. У самолета загорелись стойки шасси. Есть пострадавшие. Рассказываем, что известно о ЧП к этому часу.
Пассажирский лайнер Boeing 767, принадлежащий компании Azur Air и выполнявший чартерный рейс "Камрань-Барнаул", вечером 25 сентября совершил аварийную посадку в барнаульском аэропорту. По сообщению пресс-службы ГУ МСЧ РФ по Алтайскому краю, приземление было жестким, в результате чего произошло возгорание правой стойки шасси.
В пресс-службе правительства Алтайского края сообщили, что командир воздушного судна сообщил только о возможном возгорании шасси. Диспетчер тут же объявил тревогу, пассажиры были эвакуированы, спасатели прибыли к месту ЧП в 21:15, а в 21:26 задымление было ликвидировано.
На борту лайнера было 334 пассажира и 10 членов экипажа. Все люди с борта были эвакуированы с помощью воздушных трапов. За медицинской помощью, по данным МЧС, обратились 46 человек, легкие травмы получили 23 человека.
А вот минздрав Алтайского края сообщил, что к врачам обратились 16 человек, шесть из были эвакуированы в травмпункты Барнаула для диагностики. Ночью пресс-служба правительства Алтайского края сообщила об одном госпитализированном человеке.
Травмы пассажиры получили во время эвакуации. По словам пострадавших, многие испугались, увидев задымление, возникла паника, давка, некоторые пытались выскочить из самолета буквально "по головам других пассажиров", что и привело к ушибам и травмам.
В Барнаульском аэропорту с пассажирами рейса работали психологи.
Подавляющее большинство пассажиров отметили, что экипаж действовал профессионально и очень грамотно, быстро организовал эвакуацию людей, всячески пытался предотвратить панику, удерживая некоторых буквально за шиворот от прыжка из самолета еще до спуска воздушных трапов.
Но некоторые пассажиры все же утверждают, что панику среди людей спровоцировали сами стюарды, когда потребовали как можно быстрее покинуть борт самолета. В результате некоторые испугались и устроили давку.
Правда. Этот самолет в обратный рейс во Вьетнам не полетел. Специалистам необходимо выяснить, в чем причина ЧП
Но через несколько часов по этому маршруту должен отправиться другой самолет. И все пассажиры смогут улететь на нем. До этого времени иногородним пассажирам предоставлены гостиницы и питание.
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