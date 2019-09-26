Жесткая посадка Boeing в барнаульском аэропорту. Что случилось с лайнером?

Что произошло?

Пассажирский лайнер Boeing 767, принадлежащий компании Azur Air и выполнявший чартерный рейс "Камрань-Барнаул", вечером 25 сентября совершил аварийную посадку в барнаульском аэропорту. По сообщению пресс-службы ГУ МСЧ РФ по Алтайскому краю, приземление было жестким, в результате чего произошло возгорание правой стойки шасси.

В пресс-службе правительства Алтайского края сообщили, что командир воздушного судна сообщил только о возможном возгорании шасси. Диспетчер тут же объявил тревогу, пассажиры были эвакуированы, спасатели прибыли к месту ЧП в 21:15, а в 21:26 задымление было ликвидировано.