Алтайским комсомольцам отказали в пикете по Конституции

Алтайский комсомол пытался провести пикет у "Мира" по теме поправок в Конституцию. Однако получили отказ от администрации. Сейчас организация пытается согласовать митинг на площади Советов. И готовится позвать на него до 700 человек. Об этом сообщил глава комсомольцев Антон Арцибашев.

Он подал два уведомления о проведении публичных мероприятий. Одно на 7 февраля у кинотеатра "Мир" (пикет численностью до 25 человек), второе на 19 февраля на площади Советов (недалеко от правительства региона и это уже митинг численностью до 700 человек). Тема одна – обсуждение изменения Конституции РФ.

По пикету 7 февраля уже поступил отказ. В официальном ответе сказано, что это место раньше уже попросили для другого пикета. По митингу ответа пока не было.

"Несмотря на попытки президента представить, что изменения в Конституцию требуют широкого обсуждения, судя по всему, местным властям спущена указка пресекать все возможности действительно широкого обсуждения поправок. Будем добиваться нашего права обсуждать поправки в Конституцию действительно гласно, а не мнимо с телеэкранов, как сейчас это происходит", – заявил Арцибашев.