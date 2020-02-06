Алтайским комсомольцам отказали в пикете по Конституции

Алтайский комсомол пытался провести пикет у "Мира" по теме поправок в Конституцию. Однако получили отказ от администрации. Сейчас организация пытается согласовать митинг на площади Советов. И готовится позвать на него до 700 человек. Об этом сообщил глава комсомольцев Антон Арцибашев.
Он подал два уведомления о проведении публичных мероприятий. Одно на 7 февраля у кинотеатра "Мир" (пикет численностью до 25 человек), второе на 19 февраля на площади Советов (недалеко от правительства региона и это уже митинг численностью до 700 человек). Тема одна – обсуждение изменения Конституции РФ.
По пикету 7 февраля уже поступил отказ. В официальном ответе сказано, что это место раньше уже попросили для другого пикета. По митингу ответа пока не было.
"Несмотря на попытки президента представить, что изменения в Конституцию требуют широкого обсуждения, судя по всему, местным властям спущена указка пресекать все возможности действительно широкого обсуждения поправок. Будем добиваться нашего права обсуждать поправки в Конституцию действительно гласно, а не мнимо с телеэкранов, как сейчас это происходит", – заявил Арцибашев.
Комментарии
Я бы согласился обсуждать изменения в части, относящейся к Центробанку. Кажется это ст.35.
Предложенные изменения обсуждать нечего, это старческий маразм.
"Несмотря на попытки президента представить, что изменения в Конституцию требуют широкого обсуждения, судя по всему, местным властям спущена указка пресекать все возможности действительно широкого обсуждения поправок. Будем добиваться нашего права обсуждать поправки в Конституцию действительно гласно, а не мнимо с телеэкранов, как сейчас это происходит", – заявил Арцибашев.
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Кто-нибудь видел текст поправок, который должны обсуждать? Только предполагаемые версии в СМИ. Больше никакой достоверной информации.
О Великий Белый Господин! Позволь твоему рабу помитинговать против тебя. -Пшёл вон, Раб!!!
Современные "коммунисты" имеют отношение к коммунистам примерно так же как и Дед Мороз.
Так пусть чат создают и обсуждают... обязательно надо на площадь выходить?)))) Это у них привычка такая?))))