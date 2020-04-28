СК возбудил уголовное дело по факту избиения полицейскими жителя Змеиногорска

Алтайский следственный комитет провел проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением специальных средств". Поводом стала информация о том, что сотрудники полиции Змеиногорска избили 44-летнего местного жителя, используя дубинки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел 24 апреля – в первый день карантина, который в Змеиногорском районе в связи с массовым заражением работников местного рудника ввел губернатор Виктор Томенко. Судя по кадрам видео, на местного жителя набросились восемь полицейских. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил служебную проверку.