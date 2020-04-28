СК возбудил уголовное дело по факту избиения полицейскими жителя Змеиногорска

Алтайский следственный комитет провел проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением специальных средств". Поводом стала информация о том, что сотрудники полиции Змеиногорска избили 44-летнего местного жителя, используя дубинки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел 24 апреля – в первый день карантина, который в Змеиногорском районе в связи с массовым заражением работников местного рудника ввел губернатор Виктор Томенко. Судя по кадрам видео, на местного жителя набросились восемь полицейских. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил служебную проверку.
Комментарии
Спасибо видео.
Они его прям добить хотели?Ужас.
Исполнительность и послушание в России зашкаливает. Один наверняка быковать начал, (свобода че!) другие в неадеквате стали исполнять закон. Ну люди то из одной страны.
Лупивший из за спины дубиной явно не совсем здоров или совсем не понимает кем и где он работает. Чему их учат в пресловутом БЮИ ? Как им объясняют их права и ОБЯЗАННОСТИ ? Ибо рядовой состав проходит курс подготовки теперь там же. Как такие психи проходят мед. комиссию . Или некомплект и не желание нормальных молодых людей служить там объясняет все ...
Спасибо видео! А сколько действий не попало на такое видео???
Надеюсь не замнут дело, типо штрафом и т.д. Таких людей не должно быть в органах!
жестко наказать.
ОБЫЧНО ВЕЗУТ В ОБЕЗЬЯННИК И ТАМ ПРЕССУЮТ
ВПРЕДЬ БУДУТ УМНЕЕ
В прошлом году инвалида на костылях избили, сдается мне это все те же
И вот им разрешат стрелять на поражение при любом случае и установят правило априори быть правым... Получил бы мужик пулю вместо дубинкой по спине.., а потом бы сказали, что полицейские были не правы и им погрозят пальчиком!
28.04.2020 10:49
А как иначе ?
Ты знаешь кто там учится? Те, кому все равно к решетке. С той или этой стороны.
А что вы хотели от полицаев? Хорошо хоть Коммунистов не вешают, как в войну. И хаты не сжигают. Пока что..
Уволят его ,понятно а вот как он жить будет лишившись иммунитета полицейского среди тех над кем быковал и издевался - это надо посмотреть.
Остальные тоже не айс - ни одна,обличенная властью полицейская дубина,не удосужилась прекратить или сделать замечание удоду.
28.04.2020 10:52
Марина
Спасибо видео! А сколько действий не попало на такое видео???
Да Мариночка, мне в 95-м мусора два ребра сломали и на лице гематомы, а прокурорский питух говорил, вот если бы видео было, или хотябы свидетели, а так что я им предъявлю, они говорят не мы. Так и замял дело.
А что вы хотели от полицаев? Хорошо хоть Коммунистов не вешают, как в войну. И хаты не сжигают. Пока что..
Еще не вечер. Зря что ли коронавирус придумали.
Я родилась и училась в школе в Змеиногорске. Мне стыдно за своих земляков. Возможно, я знаю кого то из этих нелюдей
Сзади, уже лежачего, безоружного - нда, герой, как правда таких неадекватов набирают туда, и сколько их там работает таких нераскрытых, которые не попадаются на камеру, а потом еще че-то говорят про доверие к ним
на Страуса похож
28.04.2020 11:45
- гость - Из грязи в князи, а теперь стыдно?! родные пенаты стали стремными? Нет, деточка ты уж принимай как есть со всей этой грязью. Ибо ты часть этого.
Ну что? Кто нибудь хочет ещё дать подобным персонажам больше полномочий?
28.04.2020 12:54
АБОРИГЕН
Персонаж это ты лобковый. Сволочь не имеет национальности, как и принадлежность к профессии. Да, такие кадры подрывают сильно авторитет-престиж, но они есть. Вы думаете у них там выбор большой? Да туда нормальных единицы идут. Вот и выбери тут ...
Да какие тут полномочия.
Сначала надо про ответственность спросить.
Уволить надо всех восьмерых - ибо это ПОЗОРИЩЕ.
Неужели людям словами нельзя объяснить, в чем они не правы, надо сразу дубинкой. Хотя, чтобы уметь объяснять, надо бы иметь соответствующий словарный запас. А он есть? А зачем, если есть дубинка и т.д.
Коронавирус прям таки сбросил маски с некоторых.
Всех восьмерых надо привлекать!
добро пожаловать на бутылку
28.04.2020 13:50
- гость -
Какой же ты противоречивый. Персонажей значит там нет, но и нормальных там почти нет. Понятно что подгорело, ну мысль то яснее надо формулировать, дорогой наш аноним.