Крайне агрессивно. Минздрав рассказал о трех смертях от коронавируса в Алтайском крае

Именно коронавирус стал причиной смерти трех жителей Алтайского края. COVID-19 спровоцировал более агрессивное течение их хронических заболеваний. Об этом на пресс-конференции для СМИ 6 мая сообщил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.
"Основной диагноз – коронавирус. На фоне него развилась вирусная пневмония и произошло ухудшение сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, почечных, сахарного диабета. И протекали эти заболевания очень агрессивно, что привело к летальным исходам", – сказал министр.
Первым от коронавируса 24 апреля умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района, страдавший почечной недостаточностью. О второй смерти оперштаб сообщил 4 мая. В ковидном госпитале городской больницы № 3 в Рубцовске умер мужчина 1945 года рождения. У него были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. 5 мая стало известно, что в барнаульской больнице № 5 скончалась 74-летняя женщина. У нее был сахарный диабет.
Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что при захоронении ковидных больных предпочтительнее кремация.
"Если родственники отказываются, то похороны проходят в обычном порядке. Но должно быть минимизировано количество человек (на церемонии прощания, – прим. авт.), гроб должен быть закрыт, поскольку инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Захоронение происходит на обычном кладбище", – уточнила она.
По данным на 6 мая, в Алтайском крае заражение коронавирусом подтвердили у 588 человек. 110 из них уже выздоровели, трое скончались.
Комментарии
Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что при захоронении ковидных больных предпочтительнее кремация.
Что за бред? то есть надо труб облизать или что? он же не дышит более того его в морге же обрабатывают формалином и прочей фигней? в конце концов самим обтереть (омыть) можно в том числе дез раствором! Они сами то понимают что несут? или вслед за вождем лишь бы сказать?!
А зачем труБы формалином обрабатывать?
"Передается воздушно-капельным путем", но труп то уже не дышит даже, а чихать так вообще не может.