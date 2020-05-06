Крайне агрессивно. Минздрав рассказал о трех смертях от коронавируса в Алтайском крае

Именно коронавирус стал причиной смерти трех жителей Алтайского края. COVID-19 спровоцировал более агрессивное течение их хронических заболеваний. Об этом на пресс-конференции для СМИ 6 мая сообщил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.

"Основной диагноз – коронавирус. На фоне него развилась вирусная пневмония и произошло ухудшение сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, почечных, сахарного диабета. И протекали эти заболевания очень агрессивно, что привело к летальным исходам", – сказал министр.

Первым от коронавируса 24 апреля умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района, страдавший почечной недостаточностью. О второй смерти оперштаб сообщил 4 мая. В ковидном госпитале городской больницы № 3 в Рубцовске умер мужчина 1945 года рождения. У него были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. 5 мая стало известно, что в барнаульской больнице № 5 скончалась 74-летняя женщина. У нее был сахарный диабет.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что при захоронении ковидных больных предпочтительнее кремация.

"Если родственники отказываются, то похороны проходят в обычном порядке. Но должно быть минимизировано количество человек (на церемонии прощания, – прим. авт.), гроб должен быть закрыт, поскольку инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Захоронение происходит на обычном кладбище", – уточнила она.

По данным на 6 мая, в Алтайском крае заражение коронавирусом подтвердили у 588 человек. 110 из них уже выздоровели, трое скончались.